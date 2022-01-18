رياضة الشيوخ توافق على اقتراح استضافة مصر لبطولة سباق السيارات فورمولا

ناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستضافة بطولة سباق السيارات فورمولا في مصر.



يهدف هذا المقترح لاستضافة تلك البطولة في مصر وتقديم هذا النوع من الرياضات صديقة البيئة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ هذا العام.



ويساهم استضافة هذه البطولة، في نشر والترويج للسيارات الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.



ووافقت اللجنة على اقتراح التنسيقية من حيث المبدأ، وأوصت بعمل جلسة أخرى لمناقشة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وفي سياق منفصل، ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة، المقدم من النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالموانئ المصرية، كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

تأتي فلسفة هذا الاقتراح نظراً لموجة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار التي تواجه العالم، ومن المتوقع استمرار تصاعدها الفترة المقبلة، والتي من أهم أسبابها "أزمة سلاسل التوريد العالمية" ونقص الحاويات، الأمر الذي كشف أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على العالم والاقتصاد العالمي، الأمر الذي يمثل خطورة.