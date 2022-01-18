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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب تناشد المنشآت السياحية والفندقية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية

النائبة نورا على
النائبة نورا على

ناشدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات والمحال والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الجميع وسمعة المقصد السياحي المصري في ضوء جهود الدولة المصرية والإنجازات الكبيرة التي حققتها في هذا القطاع الحيوي الهام.

وناشدت النائبة في بيان لها، وزارة السياحة بتكثيف اللجان والحملات للمرور والمتابعة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات وكذلك اشتراطات السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة وحرصها على ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أنه في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جائحة كورونا وحرصها على صحة وسلامة الجميع ، لابد من ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر للارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري والحفاظ على صناعة السياحة المصرية والتأكيد على صورة المقصد السياحي المصري كمقصد آمن ، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابي قوى في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

سياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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