وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

حل الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، ضيفا فى حوار سابق، متحدثا فيه عن زوجته، قائلا: "حبيت كتير وأنا كنت خجول جدا ولما دخلت الجامعة كان أول واحدة ممكن أسلم عليها كان بيجيلي قلق وتوتر.. وبعد ذلك أنتقلت من الخجل إلى الاندماج الشديد بالمجتمع".

وتابع: "أحب أحتفظ بالخصوصية فى مثل تلك الأمور.. وتزوجت متأخرا لأني كل عام كنت بقول هتجوز السنة دي.. ولكني كنت أحب حياة العزوبية وكنت أراها من عوامل النجاح.. وكنت أخاف من الزواج وأنه يؤثر سلبيا على العمل.. وبحب أدخل البيت ملاقيش حد".

وأشار: "تزوجت لإني خوفت من السجن لأن القضايا زادت جدا فى فترة معينة.. واللي طالع منه عنده الكبد والكي والقلب بايظين ف قولت بس.. فقولت لا أنا أتجوز علشان أخلف.. وكان فيه بيني وبين زوجتي قصة حب فعجلت بالزواج علشان ميحصلش التردد السابق".

وأفاد: “زوجتي بتغير عليا.. وكوجه إعلامي وعندي معجبات هي شوية متفهمة الأمر دا.. ولكن بيحصل مشاكل ولكني بهدي الجو وبقدم تنازلات.. وبحكيلها كل حاجة”.