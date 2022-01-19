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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المركز القومي لبحوث المياه: أبحاثنا تساهم بشكل كبيرة في تطوير منظومة الري والصرف|فيديو

مدير المكتب الفني
مدير المكتب الفني بالمركز القومي لبحوث المياه

قال أيمن السعدي، مدير المكتب الفني بالمركز القومي لبحوث المياه، إن المركز القومي لبحوث المياه يقع تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى، كما أنه أحد الصروح العلمية التي تدرس المياه وما يتبعها من بحوث ودراسات فى شتي المجالات من الرى والصرف وخلافه.

وأضاف "السعدي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المركز يتبعه 12 معهدا بحثيا تغطي جميع مناحي دراسات المياه المختلفة، إلى جانب وحدتين من أكبر الوحدات وأهمها.

وتابع أن المركز يغطي المياه الجوفية واستقطاب مياه الأمطار والسدود والقناطر الكبرى، لافتا إلى أن هناك أكثر من 400 باحث وأستاذ ومساعد، حيث أنهم يصدرون كل عام العديد من الأبحاث فى شتي المجالات والتي تندرج تحت مجلات عالمية كبرى فى قواعد بيانات كبيرة.

وأشار إلى أن الأبحاث تساهم مساهمة كبيرة جدا فى تطوير منظومة الرى والصرف واستقطاب المياه ترشيد إستهلاكها وتنمية الموارد المائية، كما أنه يوجد تعاونات كثيرة من خارج مصر.

المركز القومي لبحوث المياه الرى والصرف استقطاب مياه الأمطار منظومة الرى تنمية الموارد المائية

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