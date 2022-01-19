محافظ الجيزة للنواب: نرفض العشوائية في المواقف.. ويطالب "النقل العام" بالتنسيق مع المحافظة

ناقشت لجنة الادارة المحلية بالبرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف خط أتوبيس رقم (15) كفر طهرمس – شارع الملك فيصل – حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة، بالرغم من احتياج المواطنين إليه.

و انتقد طلب الاحاطة عدم قيام رئيس هيئة النقل العام بالرد على مكاتباتي الرسمية بعدم التزام السائقين العاملين بالخط المشار إليه " بسعر التذكرة الحقيقي، خط السير، المواعيد المقررة لهم إلى أن توقف الخط نهائياً عن العمل".

و عقب محافظ الجيزة نرفض العشوائية في المواقف و اعطيت تعليمات بوقف اي وسائل نقل بشكل عشوائي الامر الذي يعطل الطرق بسبب التكدس و الازدحام .

و شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين هيئة النقل العام و المحافظة بما يحقق النظام و يواجه العشوائية و عقب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية قائلا " نتضامن مع المحافظ و لابد من التنسيق بين الهيئة و المحافظة بما يحقق الصالح العام .