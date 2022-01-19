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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة العمل بـ "مشروعك"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمتابعة منظومة العمل في المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك “ في إطار توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، وبمتابعة سير العمل في المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير فرص عمل لهم.

وحضر الاجتماع: ”نهى محمد  مدير مشروعك بالمحافظة، العميد أشرف عبد السلام مدير الحماية المدنية،مديري مقرات"مشروعك"بالوحدات المحلية وممثلى بعض البنوك المشاركة في المبادرة".

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وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لسير العمل في المبادرة،حيث وصل إجمالي  المشروعات التي تم تمويلها "منذ بداية المبادرة في 2015 وحتى نهاية 2021" أكثر من 13 ألف و600 مشروعاُ بتمويل تخطى المليار  و800 مليون جينه، والتي وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة سبل تذليل بعض المعوقات فيما يتعلق بالرسوم وموافقات الحماية المدينة وإجراءات استخراج الرخص المؤقتة لبعض المشروعات،وتقديم مزيد من التيسيرات للمستفيدين من المبادرة،فضلا عن عرض الموقف المالي للبنوك المشاركة في المبادرة من حيث حجم التمويل وعدد المشروعات وتبسيط الإجراءات وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة وذات الصلة.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، بالعمل على زيادة تفعيل البرنامج على جميع المستويات وتقديم كافة التسهيلات به،وذلك من منطلق اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،مشيراإلى أهمية "مشروعك "فى فتح مجالات عمل جديدة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة،مطالبا ببذل المزيد من الجهد من قبل مديرى مبادرة "مشروعك"بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج"مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم ضمن المبادرة التي تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على  المشروعات المتوسطة والصغيرة ،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

المشروعات الصغيرة التنمية المحلية برنامج مشروعك توفير فرص عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحماية المدنية وزارة التنمية المحلية المشروعات الشباب المجتمع

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