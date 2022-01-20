مبروك عطية: يجب على الوالدين احتواء أبنائهم والاستماع لآرائهم دون أي ضغوط في اختيار شريك حياتهم

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على الوالدين احتواء ابنائهم والاستماع لأرائهم دون أي ضغوط في اختيار شريك حياتهم.

وأوضح عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" : كل التعليقات تأتي على المنشورات من عامة الناس كأنهم الإمام " أبو حنيفة" وما نقوله اساسيات في الدين.

وتابع: لا اكراه في الزواج ولا اكراه في اختيار الدين مضيفا " الولي له حق الطاعة في المعروف فقط وليس في اجبار من تحت ولايته على الزواج لأنه لاقهر في الدين".

وأشار إلى أن بعض القرى من أغانيه قبل زفاف العروس يقولون "كتر الله خيرك يا دار ابويا ".

وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.