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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بأوبرا الاسكندرية

الفنان علي الحجار
الفنان علي الحجار

أحيا الفنان الكبير علي الحجار،  مساء اليوم الأربعاء، حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية
في بداية الحفل حرص  الفنان الكبير على توجيه الشكر للحضور عقب صعوده على المسرح وقدم عددا كبيرا من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني منها الأحلام، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق البيبان، شمعة ودمعة، زي الهوي، غوايش، لسه الكلام، اخويا حبيبي، مسألة مبدأ، في قلب الليل، العروسة، تجيش نعيش، عم بطاطا، يا إسكندراني، عارفة وغيرها.

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واختتم الحفل برائعتي سيد حجاب وبليغ حمدي"بوابة الحلوانى" وقد حرص جمهور الإسكندرية على الحضور بالرغم من صعوبة الطقس ورفع شباك التذاكر لافتة"كامل العدد" قبل موعد الحفل بأيام.

اقيم الحفل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دار الأوبرا المصرية بكافة مسارحها لمواجهة "فيروس كورونا"، وتشمل ارتداء القناع الطبي وقياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم.

علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية (4)
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية (4)
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية (2)
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية (2)
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية (3)
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية (3)
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية
علي الحجار في حفل فني بأوبرا الإسكندرية
الاسكندرية فيروس كورونا شباك التذاكر اوبرا الاسكندرية علي الحجار بوابة الحلواني

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