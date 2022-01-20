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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دبي.. نانسي عجرم تشعل المسرح بحفلها الأخير I شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو من حفلها بدبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

واشعلت المسرح بغناء أحدث اغانيها “سلامات” وخطفت أنظار الحضور بأطلالة كلاسيك بيضاء، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: دائماً مُتألقه ومميزة نجمتنا العالمية 🤩🤩💥🌌.
 

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من دبي…نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

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بفستان بيبي بلو.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها I شاهد

يذكر ان أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أول ليلة رأس سنة تقام بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة وبحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

 

فعاليات الحفل 

وخطفت نانسي الأنظار وهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية ومرتدية فستانا نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة أغنية "ما تيجي هنا وانا احبك".

 

وعلقت على تأخر حفلها قرابة ساعة ونصف الساعة بسبب تساقط الأمطار المستمر قائلة: “الشتا خير .. وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في العام الجديد ٢٠٢٢”.

 

وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، و"سلامات"، و"آه ونص"، و"إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "انت مصري" التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وغيرها مما قدمته بناءً على رغبة الجمهور.

 

وقدمت فقرات الحفل الإعلامية اللبنانية سنا نصري، وهو من إنتاج أشرف الحديدي  وشيرين بدر.

 

وتميز الحفل بأجواء التنظيم الرائع للـ dj العالمي ياسر الحريري من مسرح لتامر فوزي وإضاءة وليد الحريري وتصوير صلاح جودة وأجهزة صوت عماد نبيل.

نانسي عجرم خشبة المسرح من دبي اللبنانية نانسى عجرم النجمة اللبنانية نانسي عجرم

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