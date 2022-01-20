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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. تعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بسبب الطقس السيئ

سقوط الثلوج في الأردن
سقوط الثلوج في الأردن

قررت عدد من المحافظات في الأردن، تعطيل العمل بجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بسبب الطقس السيئ وتساقط الثلوج في مناطق المملكة.

وحسب صحيفة “المملكة” الأردنية، قرر محافظ معان فراس الفاعور، تعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص في لوائي الشويك والبترا وقضاء إيل بسبب الحالة الجوية.

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كما أصدر محافظ الكرك الدكتور محمد خلف الفايز، قرارًا بتعطيل جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لواء المزار الجنوبي وقضاء مؤاب، اليوم الخميس، باستثناء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التي يتطلب عملها الاستمرار بالعمل.

وأعلن محافظ الطفيلة، تعطيل الدوائر الحكومية كافة الخميس باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك.

يأتي القرار نظرا لتساقط الثلوج بغزارة في الأردن، مؤكدين جاهزية جميع الدوائر المعنية لكافة الاحتياطات اللازمة وصولا إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني أعلن تأجيل الجلسة المقرر عقدها أمس الأربعاء، نظراً للاحوال الجوية السيئة.

ويتأثر الأردن بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية.

الأردن تساقط الثلوج الطقس السيئ تعطيل العمل محافظات في الأردن

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