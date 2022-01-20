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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع ينشر صورة جديدة عبر "إنستجرام"

صدى البلد

نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهر ربيع وهو علي أحد الشواطئ بإطلالة شتوية، مرتدياً بالطو وقبعة سوداء بسبب إنخفاض درجة الحرارة، وعلق قائلاً: "صباح الخير".

 

ونالت الصورة إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وجاءت أبرز التعلقيات كالتالي: "صباح الفل علي أجمل فنان"، "بنحبك أوي أنت فنان عظيم".

 

وتمكن الفنان على ربيع من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال المقطع الذى ظهر فيه خلاله مشاركته فى حفل افتتاح القاهرة السينمائى .

 

وجاء ظهور على ربيع ، خلال فقرات حفل الأفتتاح بشكل كوميدى ، وحرص على النزول مع اعلى المسرح والتصوير على كل من الفنانات إلهام شاهين ويسرا وليلى علوى . 

 

وحقق المقطع الذى ظهر فيه على ربيع ، على المسرح ما يزيد عن المليون مشاهدة ، ليحتل المركز 13 من أصل 50 مركز تضمم القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهة فى مصر .

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