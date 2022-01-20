تبدأ من 160 ألف جنيه.. القاهرة تطرح أراضي مدافن في جبانات سيدى عبد الله

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة عن عن طرح عدد محدود من قطع أراضى لإقامة مدافن عليها بمنطقة جبانات سيدى عبد الله .

وأعلنت فتح باب التقديم على (٢٦) قطعة أرض فضاء بمساحة 20 متر مربع و (٣٥) قطعة أرض فضاء بمساحة 30 متر مربع بمنطقه جبانات سيدى عبد الله تصلح لاقامة مدافن عليها كزوائد

تنظيم خلال الفترة من ٢٠٢٢/٢/١ وحتى استكمال العدد.

ويكون التخصيص لقطعة الأرض بأسبقية الحجر بمقابل 160 الف جنيه لقطعة الأرض الواحدة بمساحة 20 م٢ وبمقابل 210 الف جنيه لقطعة الأرض الواحدة بمساحة 30 م٢ كحق انتفاع، ويسدد المبلغ كاملا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وتمام عملية البحث.



شروط التقديم و المستندات:

ـ أن يكون المقدم من سكان محافظة القاهرة.

ـ تقديم طلب مدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة خدمة المواطنين ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

ـ إلا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول على مدافن من محافظة القاهرة.

ـ أن يكون المتقدم متزوجا أو أرملا أو مطلقا.

ـ أولوية التخصيص طبقا لأسبقية التقديم لمن تتوفر فيه الشروط.

ـ دفع الرسوم المستحقة مع تقديم الطلب مبلغ ألف جنيه مصري فقط لا غير، لا يسترد ولا يتم بحث أي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب استيفاء المستندات المطلوبة.

-البيانات المدرجة تكون على مسئولية مقدم الطلبة

ـ في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبالة سابقا من محافظة القاهرة، يلغى التخصيص دون تحمل المحافظة إلى مسئولية مالية وقانونية، ولا يحق له استرداد أية مبالغ دفعها للمحافظة في حالة ثبوت سبق حصوله على مدفن بمحافظة القاهرة.

ـ سيتم قبول عقد 26 طلبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 طلبات احتياطي بالنسبة لقطع الأراضي بمساحة 20م2 وعدد 35 طلبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 طلبات احتياطي بالنسبة لقطع الأرضي بمساحة 30م2 فقط لا غير مع العلم بأن رسوم تقديم الطلب لا تسترد في حالة استحقاق المدفن أو عدم الاستحقاق.

- على المرخص الالتزام بالشروط المقررة بالترخيص الصادر عن المحافظة.

*مكان التقديم :

تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة ومرفق به المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصول عند استحقاق الترخيص.