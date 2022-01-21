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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نماذج مشرفة من أصحاب الهمم.. حلقات تعليمية للأطفال بثقافة المنوفية

صدى البلد

نفذت مكتبة الطفل بوسط المدينة لقاء جديد لسلسلة "الحروف الهجائية باللغة الإنجليزية" إلقاء  طارق زويل، تناول الحديث عن حروفي g ، h مع ذكر أمثلة لهما وكيفية نطقهما داخل الكلمات.

 

 كما عقد بيت ثقافة ميت أبو الكوم محاضرة ضمن برنامج نادي تكنولوجيا المعلومات بعنوان "الإنترنت في حياتنا " إشراف دعاء بلال مدرب النادى وتحدثت عن تطور العلم تطورا هائلا ونتج عن هذا التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ظهور الكثير من الاختراعات والاكتشافات المهمة ويعد الإنترنت من أهم هذه الاكتشافات التي غيرت وجه العالم وجعلت منه قرية صغيرة.

 

تأتي الفعاليات فى ضوء توجيهات  أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أقامت   الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة بفرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له.

 

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رواد التنوير رفاعه الطهطاوى.. محاضرة بفرع ثقافة المنيا المنيا

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ومن بيت ثقافة أشمون عقدت محاضرة بعنوان "نماذج مشرفة من متحدي ذوى الإحتياجات" تقديم السيد جاد تناول فيها حرص الدولة على الإهتمام بذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع وأن الله قد منع عنهم بعض النعم ولكن عوضهم غيرها وأنهم تحدوا كل الصعاب من أجل تحقيق حلمهم ليصبحوا نماذج مشرفة فى المجتمع.

 

 وذكر بعض الأمثلة من بينهم عميد الأدب العربي طه حسين والملحن الكبير عمار الشريعي وسيد مكاوي وغيرهم من الشخصيات العامة الذين حققوا انجازات فى مجالاتهم. 


كما تم تنفيذ أمسية شعرية عن"عيد الشرطة" تقديم مغربي رشيد والذي تناول الحديث عن رجال الشرطة وتفانيهم فى عملهم وأنهم يقدمون أنفسهم وأرواحهم لينعم الوطن والمواطنين بالأمان وكان النقاش مفتوح حيثُ قام بعض الشعراء بإلقاء أبيات شعرية من أعمالهم.

ليبيا قصور الثقافة وزير الثقافة إيناس عبد الدايم تكنولوجيا المعلومات ثقافة المنيا ذوى الهمم الهيئة العامة لقصور الثقافة اللغة الإنجليزية عيد الشرطة

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