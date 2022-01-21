عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رواد التنوير رفاعه الطهطاوى.. محاضرة بفرع ثقافة المنيا المنيا

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد، حيث أقام بيت ثقافة بنى مزار محاضرة بعنوان "رواد التنوير  رفاعه الطهطاوي" حاضرها إسلام فرغلى، وتحدث عن  ميلاد رفاعة الطهطاوي حيث ولد رفاعة رافع الطهطاوي في 15 أكتوبر 1801 بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر، لقى رفاعة عناية من أبيه، فحفظ القرآن الكريم، وبعد وفاة والده رجع إلى موطنه طهطا، وتعلق رفاعة الطهطاوي بالفرنسية فتح له باب التنوير كما قدم مخطوطة كتابه الذي نال بعد ذلك شهرة واسعة "تخليص الإبريز في تخليص بارِيز"، وظل جهد رفاعة يتنامى بين ترجمة وتخطيطا وإشرافا على التعليم والصحافة، فأنشأ أقساما متخصصة للترجمة "الرياضيات،  الطبيعيات، الإنسانيات" وأنشأ مدرسة المحاسبة لدراسة الاقتصاد ومدرسة الإدارة لدراسة العلوم السياسية وغيرها، وتوفى رفاعة الطهطاوي سنة 1290 هـ/1873م وقد خلف ورائه موروثأ كبيراً من المعرفة في العلوم والترجمة ليكون رفاعة الطهطاوى رائد الترجمة في العصر الحديث.

ورشة فنية


و عقد نادى أدب ملوى اللقاء الإسبوعى برئاسة محمد سيد عمر، وقدم أمسية شعرية لنخبة من الشعراء والمبدعين وتبارى كل منهم بقصائده منها العامية والفصحى وهم عاطف شعبان ،ممدوح أحمد، كما قدم قصر ثقافة المنيا قراءة قصة بعنوان "حكاية ضفدع" بمكتبة الطفل، أداء سهير محمد زيد، ويواصل قصر ثقافة مغاغة فعاليات الورشة الفنية بمناسبة عيد الشرطة  يومى،١٩،  ٢٠ يناير ٢٠٢٢ من تدريب الفنان بشير محمد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة رفاعة الطهطاوي بيت ثقافة بنى مزار فرع ثقافة المنيا

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يعيد "الحد الأدنى" من وجود أفراده في كابول

للعائلة العمانية .. هوندا اوديسي موديل 2022 |صور

الفيفا يمهل الزمالك ١٥ يوما قبل فسخ عقد سيف الجزيري

بلينكن: لا أتوقع انفراجة في المحادثات مع لافروف

حسام عبدالغفار: نتوقع استمرار وجود إصابات بمتحور أوميكرون من 3 أو 4 أسابيع..فيديو

هل الموتى يتقابلون مع بعضهم يوم الجمعة ؟ .. أسرار في البرزخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى في وعكة صحية

الصقيع مستمر وأمطار بعدة مناطق.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

سقوط قتلى وانهيار مئات المباني .. انفجار هائل يضرب دولة أفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ