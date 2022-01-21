بدون ذكر السبب.. تركي آل الشيخ يعلن الغياب عن السوشيال ميديا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لمتابعيه غيابه عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة.



وكتب ال الشيخ في تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "‏‏سأغيب لفترة عن وسائل التواصل والسوشال ميديا.. التقيكم على خير بإذن الله️".



يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ قد عاد إلى الرياض عقب رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعافى من أزمته الصحية الأخيرة.



بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".