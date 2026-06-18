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امتحانات الثانوية العامة 2026.. تربوي يقدم إرشادات مهمة للتعامل الصحيح مع الأسئلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2026.. تربوي يقدم إرشادات مهمة للتعامل الصحيح مع الأسئلة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إرشادات مهمة للتعامل الصحيح مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 (الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية) لتحقيق التفوق، مؤكدا أنه بالنسبة لكيفية التعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد على الطالب اتباع الآتي:

 

امتحانات الثانوية العامة 2026.. كيفية التعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد

  •  قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وعميق، وفهم المطلوب من كل سؤال بشكل صحيح.
  •  قراءة جميع البدائل وعدم التسرع في اختيار بديل معين قبل الاطلاع على جميع الخيارات.
  • الوعي بأن بعض الأسئلة تكون جميع البدائل فيها صحيحة، ويكون المطلوب اختيار أدق بديل.
  • عدم الاستعجال في الحكم على أن سؤالا ما مطابق لأسئلة سبق للطالب حلها في امتحان أو نموذج سابق، لأن تغيير كلمة واحدة في السؤال قد يؤدي إلى تغيير الإجابة  المطلوبة.
  •  قراءة رأس السؤال في البداية مع إخفاء الطالب للبدائل، ومحاولة وصوله إلى الإجابة الصحيحة.
  •  اتباع طريقة حذف البدائل الخاطئة من أي سؤال لا يعرف إجابته بشكل يقيني، ما يؤدي إلى تضييق نطاق البدائل المتاحة.

امتحانات الثانوية العامة 2026.. كيفية الإجابة عن الأسئلة المقالية

وقال الدكتور تامر شوقي: "أما عن كيفية الإجابة عن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2026، فعلى الطالب اتباع الآتي:

  • الإجابة عن كل سؤال في المكان المخصص له بورقة الإجابة.
  •  الالتزام بالمساحة المحددة للإجابة دون إفراط أو اختصار مخل.
  •  التركيز على الأفكار الرئيسة والإجابات الجوهرية وليس التفاصيل غير المهمة.
  •  تنظيم الإجابة وترتيب الأفكار بشكل واضح ومنطقي.

 

امتحانات الثانوية العامة 2026.. نصائح عامة

كما قدم الدكتور تامر شوقي إرشادات عامة للطلاب عند الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ككل تمثلت فيما يلي:

  • توزيع الوقت بشكل متوازن عن جميع الأسئلة.
  • البدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة قبل الصعبة.
  •  تجنب ترك أي سؤال دون إجابة، بل يجب الإجابة عن جميع أسئلة الامتحان ولو حتى بالتخمين المدروس.
  • تجنب الإسراف في استخدام كتيبات المفاهيم في الإجابة عن أي سؤال الا في حالة احتياج الطالب إليها فقط.
  • إعطاء الطالب تركيزا أكبر للأسئلة المخصص لها درجات أكبر.
  • تخصيص وقت كاف في نهاية الامتحان لمراجعة الإجابات على جميع الأسئلة.

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي: “لا شك أن اتباع هذه الإرشادات يساعد الطالب على تجنب الأخطاء غير العلمية واستثمار جهده الدراسي بأفضل صورة ممكنة، بما يحقق له التفوق”.

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