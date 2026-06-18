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بزشكيان : مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بزشكيان : مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
محمود نوفل

أكد الرئيس الإيراني  مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن  وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة.

وعبر منصة أكس ؛ قال الرئيس الإيراني : السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل.

وختم الرئيس الإيراني قائلا : إيران ملتزمة وثابتة دوماً على عهدها بالسلام العالمي مع الحفاظ على العزة والاستقلال والتقدم والتعاون الإقليمي.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منتقدي مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بأنهم حمقى وحاسدون.

وكتب ترامب، في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، اليوم /الخميس/، "هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازما بما يكفي مع إيران، في وقت وصل فيه سوق الأسهم إلى مستوى قياسي وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير".

وأضاف "هؤلاء هم إما حاسدون أو أشخاص سيئون أو حمقى".

يأتي ذلك بعد توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم إلكترونيا مع إيران، ودخلت حيز التنفيذ على الفور

إيران أمريكا الرئيس الإيراني ترامب

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