هيجيست: مستعدون لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست أن مضيق هرمز ممر دولي وحيوي لكثير من دول العالم ولكن نحن لا نعتمد عليه.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له : نأمل أن تتحرك الدول المستفيدة من مضيق هرمز لفتح المضيق.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: الاتفاق مع إيران وليد قوة من خلال القصف والحصار الذي قمنا به وليس مثل اتفاقات سابقة.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: الرئيس ترامب كان واضحا بأن إيران لا يمكنها حيازة سلاح نووي وأي مفاوضات ستتمحور حول ذلك.

وزاد وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وكذلك فرض حصار حديدي.

وواصل وزير الحرب الأمريكي تصريحاته : هدفنا الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي .و ليس هناك ثقة بالجانب الإيراني لذلك سنقوم بالتحقق من كل خطوة والتأكد منها

وختم وزير الحرب الأمريكي قائلا : وجودنا في الشرق الأوسط مرتبط بمدى استجابة إيران والتزامها بمذكرة التفاهم.