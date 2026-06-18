الصين تحث مجموعة السبع على الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق

حثت الصين، مجموعة السبع على الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ووقف استخدام قواعد "التكتلات الصغيرة" التي تقوّض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان -في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا، اليوم /الخميس/"- إن موقف الصين بشأن حماية استقرار وأمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للمعادن الحرجة، يظل ثابتا.

وفي السياق ذاته، دعا جيان، حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تصحيح تصوره الخاطئ بشأن الصين والتوقف عن تأجيج المواجهة وإلقاء اللوم على الآخرين، مؤكدا أنه ينبغي للحلف إجراء مراجعة جادة للدور الذي اضطلع به في تحقيق السلام والاستقرار على الصعيد العالمي.