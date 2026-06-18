بعد الاتفاق مع إيران .. الصين تدعو أمريكا للتوقف عن عقلية الحرب الباردة

رحبت وزارة الخارجية الصينية بالاتفاق بين واشنطن وطهران ، مؤكدة دعمها للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج.

وفي بيان لها ؛ عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن آمالها في أن تفي جميع الأطراف بالتزماتها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وقالت الخارجية الصينية: توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سيكون له أثر إيجابي على تهدئة الوضع في الشرق الأوسط

كما دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن عقلية الحرب الباردة.

ومنذ قليل ؛ أفادت السلطات السويسرية بأن الترتيبات جارية لاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران غداً، الجمعة، في منتجع بورجنستوك.

يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم.

بدورها؛ صرحت الحكومة السويسرية بأنه ومن المقرر عقد محادثات أولية بين الطرفين، مع عدم توفر معلومات حول جدول أعمال الاجتماع.

وذكرت الحكومة السويسرية أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الجانبين الإيراني والأمريكي، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدا في بورجنستوك لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق"