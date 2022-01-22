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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكاريزما ولغة الجسد.. دورات تدريبية بجامعة حلوان خلال أجازة نصف العام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان خلال أجازة نصف العام عن تنظيم دورتين 
عن صناعة الكاريزما ولغة الجسد، ودورة فنون الاقناع والتفاوض ، والتى  سوف تبدأ من الأحد  6/2/2022 حتى الخميس 17/2/2022، بمدرج ٨ أ بالحرم الجامعي .


وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ ياسر عبد المنعم مدير الإدارة.

تتضمن محاور دورة صناعة الكاريزما ولغة الجسد وفن الإقناع والتفاوض


فيما يخص الكاريزما : 
مفهوم ونشأتها وتطورها وأهميتها وأنواعها
الفرق بين كاريزما القائد و الزعيم و النجم و المدير
كيف صناعة الشخصية الكاريزمية
علاقة الكاريزما بلغة الجسد
الكاريزما التراكمية، الثقة بالنفس


علاقة الكاريزما بالثقة بالنفس، الكاريزما الموقفية، الكاريزما الفطرية و المكتسبة، خصائص الشخصية الكاريزميه، قياس الشخصية الكاريزميه ، بناء الكاريزما، الكاريزما الإعلامية، أسرار الكاريزما، حرية الاعلام بين كاريزما الاعلامى وسحر التقنيات، تأثير الكاريزما الاعلاميه فى الجمهور. 

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وفيما يخص لغة الجسد : 


تعريف لغة الجسد والاتصال الفعال، ومفهومها وأهميتها ، النشأة والتطور، ثقافة لغة الجسد وفوائدها واستخداماتها، ونماذج وتطبيقات في لغة الجسد، والإيماءات الجسدية والإشارات وتطبيقات وأسئلة، المسافات بين الأشخاص في المواقف المختلفة، محاذير المسافات، المصافحة والابتسامة ولغة العيون، وأنواعها وقراءة الآخرين أثناء المقابلة، لغة الجسد والإعلام وتأثيرها على الإعلاميين والسياسيين والجمهور، ورشة عمل وتطبيقات عملية.

فيما يخص الإقناع والتفاوض: مفاهيم وأهداف وأساليب ومسارات الإقناع، تكتيكات علم الإقناع والتفاوض، فوائد الإقناع والتفاوض، استخدامات الإقناع والتفاوض فى العلاقات العامة والتسويق والإعلام


أهداف الدورة: اكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

والحجز والتسجيل والدفع  بمقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بالمبنى الإداري الرئيسى للجامعة غرفه(٣٠)

جامعة حلوان الكاريزما ولغة الجسد خلال أجازة نصف العام وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب اخبار التعليم

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