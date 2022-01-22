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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة جديدة.. ألفا موتور تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية Saga Estate |صور

 ألفا موتور تكشف
 ألفا موتور تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية " Saga Estate "

كشفت شركة الفا موتور الأمريكية عن احدث اصداراتها في عالم السيارات الكهربائية، وهي النسخة المميزة التي تحمل اللقب " Saga Estate"، حيث تحمل تلك السيارة باقة من التقنيات الحديثة إلى جانب التصميم الخارجي الخاطف للانظار، والعديد من الترقيات القوية لدعم قائد المركبة.

ألفا موتور تكشف النقاب عن نسختها الكهربائية " Saga Estate "

تعتمد السيارة "Saga Estate" على محركين كهربائيين، بقوة اجمالية تقدر بـ 450 فولت، مع بطارية ليثيوم ايون سعة 85 كيلووات، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية، مع مدى سير يصل إلى 480 كم.

وتأتي مدة شحن بطارية السيارة حتى نسبة 80 % من طاقتها خلال مدة زمنية تقدر بـ ساعة واحدة، بينما يبلغ الوزن الكلي للسيارة بحوالي 2 طن، مع ابعاد هيكلية بلغت 4.85 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.97 متر، و 1.46 متر للارتفاع، مع مساحة داخلية رحبة تتسع لـ 5 افراد.

وتمتلك السيارة الكهربائية "Saga Estate" مظهر خارجي انيق يعتمد على 4 مصابيح امامية بشكل دائري، مع صادم امامي مدبب، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، بالاضافة إلى جنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، إلى جانب حامل للسقف متعدد الاستخدامات، وزجاج بانوراما لزيادة متعة القيادة، مع ناحية خلفية تضم مصابيح ثنائية الاداء للناحية الواحدة، وفتحات تهوية على جانبي الصادم، بينما ترتكز على عجلات كبيرة الحجم من نقشات بارزة. 

الفا موتور Saga Estate شركة الفا موتور شركة الفا موتور الأمريكية الفا موتور الأمريكية

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