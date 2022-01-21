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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام | صور

كيا EV6 موديل 2022
كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام

حازت السيارة الرياضية الكهربائية متعددة الاستخدامات على الجائزة الأولى من نوعها لوضعها معايير جديدة للسيارات الكهربائية بنطاق رسمي يبلغ 328 ميلاً، وقطعها 224 ميلاً في اختبار لظروف درجات الحرارة المنخفضة في أسوأ الحالات تقريباً والذي أجراه فريق What Car المتخصص في اختبارات السيارات، حيث أشاد الحكام أيضاً بقدرة الشحن فائقة السرعة بقدرة 800 فولت، مما يسمح بشحن السيارة من 10 حتى 80٪ في أقل من 18 دقيقة.

كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام 

حصلت سيارة كيا EV6 على الثناء لكونها رحبة للغاية وذات مساحة تخزينية واسعة ومُحسَّنة وفقًا لمعايير السيارات الكهربائية بالإضافة لكونها تُباع بضمان لمدة سبع سنوات معيارية.

تم الإعلان عن انتصار كيا EV6 في What Car؟ حفل توزيع الجوائز في فندق Grosvenor House في لندن، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها كيا بجائزة What Car كجائزة سيارة العام، بعد تحقيق فوزها الأول في عام 2019 بسيارة Kia e-Niro.

كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام 

قال ستيف هانتينجفورد محرر "What Car" "مرة أخرى وضعت كيا معياراً جديداً لمركبة كهربائية" إن EV6هي سيارة رائعة متعددة الاستخدامات تجيب على أسئلة مشتري السيارات الكهربائية حول المدى وأوقات الشحن ببراعة، وأيها يقدم مساحة رائعة وصقل وقيمة مقابل السعر.

كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام 

"لطالما كانت تقدم كيا سيارات مثيرة للإعجاب، ولكن الطريقة التي انتهزت بها الفرصة التي أتاحها التحول إلى السيارات الكهربائية جعلتها رائدة في السوق بعد فوزها بسيارة e-Niroفي عام 2019، وعززت جائزة سيارة العام هذه مكانتها جنباً إلى جنب مع Tesla كواحدة من أكثر شركات صناعة السيارات الكهربائية تميزاً في العالم.

كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام 

وأضاف بول فيلبوت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا في المملكة المتحدة "إنه لشرف كبير أن تفوز كيا بجائزة سيارة العام، لا سيما بالنظر إلى التقدير العالي الذي يحظى به العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وإن EV6هي سيارة استثنائية حقًا وهي مجرد بداية للأشياء القادمة من كيا في رحلتنا السريعة نحو عصر السيارات الكهربائية.

الفوز يجعل كيا ثالث مصنع غير أوروبي يفوز بالجائزة الأولى في What Car؟ التي بدأت جوائزة في عام 1978.

كيا EV6 موديل 2022 تحصل على لقب سيارة العام 
السيارة الرياضية الكهربائية What Car كيا EV6 كيا EV6 Kia e-Niro

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