علامات خفية تكشف الاكتئاب عند المراهقين والأطفال .. تعرف عليها

لا يقتصر الاكتئاب على كبار السن والشباب بل يمكن أن يصيب المراهقين بل والأطفال لذا من المهم انتباه الأهل لعلامات هذا المرض الخطير.



تتشابه علامات الاكتئاب وأعراضه الشائعة لدى الأطفال والمراهقين مع تلك الشائعة لدى البالغين ولكن قد تكون هناك بعض الاختلافات.

ووفقا لموقع مايو كلينك تتضمن أعراض الاكتئاب لدى الأطفال الأصغر سنًا علامات متعددة مثل الاكتئاب الحزن، أو التهيج، أو التعلق العاطفي المفرط، أو القلق، أو الأوجاع والآلام، أو رفض الذهاب إلى المدرسة، أو النحافة.

أما لدى المراهقين، يمكن أن تتضمن الأعراض الحزن، والتهيج، والشعور بالسلبية وانعدام القيمة، والغضب، وضعف الأداء المدرسي أو قلة الحضور الدراسي، والشعور بإساءة الفهم والحساسية المفرطة، وتعاطي المخدرات الترويحية أو الكحول، والإفراط في الأكل والنوم، وإيذاء الذات، وفقدان الاهتمام بالأنشطة الطبيعية، وتجنب التفاعل الاجتماعي.