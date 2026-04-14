الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

خلال اللقاء
هاجر رزق

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٤ أبريل،  بمختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.


 
وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.
 
كما استعرض الوزير عبد العاطي نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يعكس التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، أشاد بمساهمة المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
 
كما نوه وزير الخارجية إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
 
وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكرى فى المنطقة على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
 
هذا، وقد أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص، مشير إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وما أسهمت به تلك الجهود في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

واستعرض الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود الوطنية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين.

كما أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيراً  إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة. 
 
كما أضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة وأن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

לماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

