خالد عكاشة: الحراك الشعبي لـ30 يونيو واجه المشروع الظلامي للإخوان الإرهابية.. فيديو

يناقش برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، ماذا قدمت الدولة لأبناء سيناء خلال 7 سنوات؟، وكيف أسهمت مبادرة حياة كريمة في تنمية قرى أرض الفيروز؟، وخطط الدولة لتطوير سيناء بعد القضاء على الإرهاب.

وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحراك الشعبي لـ30 يونيو 2013 بدأ في أواخر عام 2012 لمواجهة المشروع الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن 30 يونيو 2013 ثورة وطنية أنقذت مصر من مشروع مُهلك.

وأضاف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، : "الحديث عن سيناء لا ينتهي ومحبب للقلب والوجدان"، متابعا: "قبائل سيناء جزء أصيل من الشعب المصري".