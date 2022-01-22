نواب يهنئون الشرطة بعيدها الـ70: تاريخكم حافل بالوطنية

تقدم عدد من النواب، بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات وأبطال وأفراد وجنود الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.



وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا جميعا بمناسبة عيد الشرطة نتقدم بكل التحية والاحترام للعيون الساهرة داخل المنظومة الأمنية المصرية الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها العظيم مشيداً بجهود ابطال وبواسل الشرطة المصرية والنجاحات الكبيرة التى حقوقها فى مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة وفى مواجهة الارهاب والارهابيين بصفة خاصة.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر أصبحت من الدول التى تمتلك القدرة والكفاءة فى الحفاظ على أمنها واستقرارها بفضل جهود أبنائها البواسل والابطال داخل جهاز الشرطة المصرى الوطنى الذين لا يترددون لحظة فى تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها متوجهاً بتحية اجلال الى ارواح الشهداء داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ووجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع العيون الساهرة بجهاز الشرطة بمناسبة العيد ال 70 للشرطة المصرية.

ووجه " شمس الدين " حديثه لكل من ينتمون للمنظومة الأمنية المصرية، قائلاً: "أنتم أيها البواسل والابطال من ابناء الشعب المصرى العظيم تستحقون كل التحية والاجلال فأنتم تاج على رؤوسنا جميعاً نفتخر بكم أمام العالم كله لدوركم البطولى فى مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب وتحقيق نجاحات كبيرة فى هزيمة الارهاب والارهابيين .. لكم منا جمعيا كل الشكر والتقديم والاحترام ".

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بالدور الاجتماعى الذى تساهم فيه وزارة الداخلية مع باقى المؤسسات بالدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فى ضوء استراتيجية تنتهجها الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكداً أن وزارة الداخلية كان دور رئيسى فى هذه الاستراتيجية بإطلاقها فى 30 يونيو عام 2018 مبادرة "كلنا واحد" بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى بهدف عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية فى ذاك الوقت، لتكون تلك المبادرة نشاط حقيقى على أرض الواقع يؤكد تفعيل الدور المجتمعى للجهات الأمنية فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة الغلاء.

كما تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بالتهنئة لجموع قيادات وضباط وجنود وأفراد الشرطة وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للشرطة ال70.

وأشاد " حنفى " بالدور الوطني الشجاع والكبير لرجال الشرطة في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته، مؤكدا اعتزازه والشعب المصرى بدور رجال الشرطة العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين وحماية الجبهة الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص معلناً تأييده التام لدور رجال الشرطة في إنفاذ القانون والتصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن متوجهاً بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء وأن تنعم مصر بالخير والأمن والازدهار والسلام.

وأكد النائب سيد حنفى طه أن تاريخ الشرطة المصرية حافل بالوطنية وأن الاحتفال بعيد الشرطة ال 70 كان ولايزال وسوف يظل على مر التاريخ رمزا متجددا لبطولات وتضحيات الشرطة المصرية الذين خاضوا، ولا يزالون، أعنف المعارك لحماية الوطن والحفاظ على مقدرات الشعب.

موضحاً أن عيد الشرطة هو تخليد لمعركة الإسماعيلية في يناير 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952.