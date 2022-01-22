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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة الإمارات يعزّون خادم الحرمين في وفاة الأميرة صيته

الإمارات
الإمارات

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، بوفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن وفاة الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة  الأنباء السعودية واس :" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم السبت الموافق 19/ 6/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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