تسجيل إصابة جديدة بكورونا وتعافي لاعبين في منتخب تونس قبل مواجهة نيجيريا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إصابة لاعب وتعافي لاعبين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نيجيريا، غدًا الأحد، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا أكد فيه تعافي الثنائي ديلان برون وعصام الجبالي، وإصابة علي العابدي.

وجاء البيان كالآتي: "حسب المخبر المتعاقد مع الاتحاد الافريقي: تحاليل كوفيد سلبية بالنسبة لديلان برون و عصام الجبالي و تحليل إيجابي لعلي العابدي".

وتأكد غياب علي معلول ووهبي الخزري ومحمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي ومحمد أمين بن حميدة وأيمن دحمان وعلي العابدي عن مباراة نيجيريا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة لمنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس.

وسيلتحق ديلان برون والجبالي بالمنتخب التونسي في مدينة جاروا على آمل التمكن من خوض مباراة الغد أمام نيجيريا.