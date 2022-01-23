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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بأربعة مواقع أثرية بأسوان

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

استكمالا لمشروع تشغيل منظومة تذاكر الدخول الإلكترونية بالمتاحف والمواقع الأثرية، في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، بدأ تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية ببوابات دخول كل من معابد أبو سمبل وفيلة، ومنطقة المسلة الناقصة، ومتحف النوبة بأسوان لتحل محل التذاكر اليدوية.

وأوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن مشروع منظومة ميكنة بوابات الدخول الإلكترونية يستهدف ٣٢ متحف وموقع أثري مفتوحين للزيارة على مستوي الجمهورية وذلك كمرحلة أولى والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل في كل موقع، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تشمل ميكنة آلية دفع تذاكر دخول ال ٣٢ متحف و موقع اثري باستخدام الكروت البنكية، أما المرحلة الثانية فتشمل إصدار التذاكر الإلكترونية، في حين تشمل المرحلة الثالثة تركيب البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات إحصائية لإحكام منظومة الدخول.

وأضاف د. خالد شريف إلى أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية سيساهم  بشكل كبير في تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين أثناء زياتهم وإسراع عملية دخول المتاحف والمواقع الأثرية وجعلها أكثر سهولة و يسر، كما سيعمل في الوقت ذاته على معرفة أعداد الزائرين بشكل دقيق بما يساهم في إحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج ومنع استخدام تذاكر مزورة، وكذلك تيسيير أعمال الحصر والإحصائيات التي تجريها الوزارة للوقوف على حركة السياحة الوافدة إلى المتاحف والمواقع الأثرية.

وأكد د. خالد شريف أن مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة تساهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين بشبابيك دفع التذاكر والتحصيل وتعريفهم بأنظمة التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه قال د. عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية جاء بالتزامن مع عقد عدة دورات تدريبية مكثفة للعاملين بشبابيك التذاكر والتحصيل للتدريبهم  على أسلوب استخدام المنظومة المتطورة للتذاكر والدفع والتحصيل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بتطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية بالأربعة متاحف والمواقع الأثرية بأسوان  تكون الوزارة قد نجحت في تنفيذ هذه المرحلة في ١٤ متحف وموقع أثري وهي المتحف القومي للحضارة المصرية والذي يعد أول المتاحف التي تم تنفيذ المنظومة بها، والمتحف المصرى بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومعابد كل من الأقصر و الكرنك وحتشبسوت، ومنطقة وادي الملوك وكذلك متحفي شرم الشيخ والغردقة
 

 

وزارة السياحة والآثار المتاحف السياحة الاثار أبو سمبل

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