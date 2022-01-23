لا يعاني من أعراض.. إصابة وزير الصحة الأردني بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الأحد، إصابة وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري بفيروس كورونا.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والاوبئة الدكتور رائد الشبول، إن الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها، أظهر إصابة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزير لا يعاني من أي أعراض.

وأكد أن وزارة الصحة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير، موضحا أن الدكتور الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد، حسب وكالة "عمون" الأردنية.

وسجل الأردن اليوم، 11 حالة وفاة و6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13073 حالة وفاة و1141048 إصابة.

ووصل عدد الحالات النشطة حاليا في الأردن إلى 45768 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 129 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 70 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات إلى 680 حالة.