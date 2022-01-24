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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب ماء.. الكبسولة الذكية للتخلص من السمنة

الكبسولة الذكية
الكبسولة الذكية

أكد الدكتور محمود زكريا الجنزوري أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس، أن الكبسولة الذكية، تعد من أحدث التقنيات المستخدمة للتخلص من داء السمنة، مشيرا إلى أنه يطلق عليها أيضا "الكبسولة المبرمجة"، وهي الكبسولة الوحيدة المسموح بها في العالم.

 

وأوضح الدكتور محمود زكريا، أن المريض يقوم بابتلاع الكبسولة الذكية بكوب مياه، بدون أي نوع من الجراحة وبدون استخدام المناظير أو التخدير، حيث يتم نفخها بعد ذلك بسائل معين من خلال أنبوبة رفيعة متصلة بالكبسولة ثم يتم إزالة الأنبوبة.

 

أضاف الدكتور محمود زكريا: ثم تصبح الكبسولة في شكل بالون بالمعدة، حيث تشغل حيز كبير منها؛ ما يخلق شعورا ثابتا بالامتلاء مما يقلل بدوره كميات الطعام التي تحصل عليها.

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وأشار زكريا، إلى أنه لا يستخدم أي من العمليات الجراحية لإزالة الكبسولة المبرمجة، وبعد مرور 4 أشهر من تركيبها داخل المعدة ينحل الصمام الخاص بها من تلقاء نفسه ثم تبدأ في الانحلال كلها، وتأخذ مجراها للخروج من الجسم بطريقة طبيعية مع البراز.

وأوضح الدكتور محمود زكريا، أن الكبسولة المبرمجة، مسموحة للمريض الذي يزيد وزنه من 15 لـ 20 كيلو فوق الوزن المثالي المفترض أن يكون عليه المريض، وقد يلجأ لها كبار السن أو الصغار أيضا؛ الذين يصعب عليهم إجراء العمليات الجراحية.

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