استشاري يكشف فوائد الكبسولة المبرمجة في إنقاص الوزن

قال أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة، إن نحت الجسم يتطلب تجهيز الجسم قبل بدء العمل، موضحا:" لو الحالة بتعاني من سمنة مفرطة يجب أن تفقد وزنا كافيا حتى نتمكن من إجراء عملية النحت".

وتابع: يمكن استخدام الكبسولة المبرمجة، في حالة السمنة الموضوعية، مسترسلا: الكبسولة تتواجد داخل المعدة وتشغل حيزا داخلها مما يترتب عليه الشعور بالشبع وفقدان الشهية.



الحل السحرى لفقدان وزنك مع أستاذ جراحة السمنة



وأشار استشاري جراحات السمنة ، إلى ان وجود بالون داخل المعدة يعمل نوعا من القلق، وتقلل هرمون المعدة، ويضاعف هرمون الحرق.

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في عمليات التجميل وشفط الدهون بظهور تقنية الفيزر التي حلت مشكلة علاج السمنة البسيطة بشكل سهل، وبنتيجة جيدة، وبدون جراحة، وبدون الانقطاع عن العمل.

وتابع أحمد السبكي خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشخص الذي يُعاني من السمنة الموضوعية، يرى أن حالته لا تستدعي إجراء جراحة السمنة، مشيرًا إلى أن علاج السمنة البسيطة أمر ممكن بدون جراحات تستدعي الجلوس فترة طويلة بعد العملية في المستشفى.

ونوه استشاري جراحات السمنة أن عمليات السمنة أثبتت نجاحها بقوة في علاج مرض السكر، لافتًا إلى أنه بدأ يظهر التأثير القوي لجراحات السمنة على العلاج من السكر، وبالتحديد عملية التحويل المصغر للمعدة.

