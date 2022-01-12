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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحات السمنة: الكبسولة الذكية مميزة في خفض الوزن بدون أي جراحة..فيديو

خفض الوزن
خفض الوزن

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن  التطورات  التي حدثت في  عالم السمنة والتجميل  آخر 5 سنوات، تجاوزت ما حدث في مئات السنوات السابقة، لدرجة أن العملية الآن أصبحت عبارة عن إجراء بسيط بنسبة أمان تصل لـ100%. 

وتابع "السبكي"، خلال  حواره مع الإعلامية دينا رامز ، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاربعاء، أن السمنة تؤدي إلى تكيس المبايض الذي يؤخر أو يمنع الحمل، وفي هذه الحالة تلجأ السيدات إلى الحصول على بعض الهرمونات لتنشيط التبويض، وهذه الهرمونات تؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي الدخول في حلقة مفرغة.

ولفت إلى أن الحل الأمثل لعلاج تكيس المبايض هو خفض الوزن، وفي حالة السمنة المتوسطة فمن الممكن خفض الوزن من خلال الكبسولة المبرمجة التي تؤخذ عن طريق الفم وتتحول  داخل المعدة إلى بالون، وتؤدي إلى خفض الوزن بنسبة تصل لـ20 كيلو في المتوسط.

وقال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن الكبسولة الذكية مميزة في خفض الوزن بدون أي جراحة أو ترك علامة مميزة، وهذا الأمر هام خاصة بالنسبة للبنات.

وتابع "السبكي"، أن هناك امكانية لنحت الجسم من خلال تقنية الفيزر، سواء في البطن او منطقة الأرداف، بدون جراحة، مشيرًا إلى أن الفيزر أدى لطفرة كبيرة في  عالم التجميل. 

 وتابع أن تقنية الفيزر مختلفة عن تقنية الشفط التي كانت تقوم بشفط الدهون بصورة عنيفة ، مضيفًا ان الفيزر تشفط الدهون من خلال ابرة رفيعة تعمل على تسييح الدهون ، والنتيجة تكون فورية .

 وقال السبكي، إن العملية المناسبة لمريض السمنة الذي يعاني من السكر لفترة طويلة، هي تحويل المسار، وليس عملية التكميم .

وتابع أن تحويل المسار يساعد على خفض الوزن، وعلاج السكر بصورة تامة ، معقبًا: "تحويل المسار المصغر يؤدي إلى اختفاء السكر".

 ولفت إلى أن هناك امكانية لتحويل عملية التكميم إلى تحويل لخفض الوزن بصورة  أكبر، وعلاج السكر في نفس الوقت، مضيفًا أن  خفض  الوزن في العمر المتقدم يفضل من خلال حلول غير جراحة مثل تناول الكبسولة الذكية التي تساعد على خفض الوزن بنسبة 20 كيلو في المتوسط ، ولكن إذا كان الوزن زائدا، ففي هذه الحالة من الممكن إجراء عملية السمنة، بعد إجراء التقييمات المناسبة.  

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