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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الاردن..أجواء شديدة البرودة ومنخفض قبرصي الأربعاء

صدى البلد

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فى الاردن وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر ولفترة قصيرة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتكون غير مؤثرة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تضعف فرصة الهطول تدريجياً وتتناقص الغيوم، كما يتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول ليلاً إلى خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتدريجياً يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة، لتتحول الأجواء إلى غائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر، وتتراكم بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

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الأردن شديدة البرودة المملكة المرتفعات الجبلية الأرصاد الجوية

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