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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلته سعودية .. أرشيف 81 يدخل الأعلى مشاهدة عبر نتفلكس

أرشيف 81
أرشيف 81

تمكن المسلسل الأمريكى أرشيف 81 من الدخول إلى قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة عبر منصة نتفلكس ، حيث احتل المركز الثالث فى القائمة التى تضم 10 أعمال هم الأكثر مشاهدة بين المشتركين. 

مسلسل أرشيف 81  تم طرح الموسم الاول منه  فى أوائل الشهر الحالى، وتلبغ عدد حلقاته 8 فقط  .

تدور أحداث مسلسل أرشيف 81 ، حين يتم التعاقد مع مرمم شرائط سينمائية  لاستعادة بعض أشرطة الفيديو القديمة ليجد نفسه  في إعادة بناء عمل مفقود لمخرجة الفيلم وتقوم تحرياته بالتوصل الى وجود طائفة خطيرة .

مسلبسل أرشيف 81 هو بطولة  مشتركة بين الفنانة العالمية دينا الشهابي والتى تبلغ من العمر  32 عاما وهي سعودية من أصول فلسطينية ولدت في الرياض ودرست في أمريكا ولها أعمال سينمائية، إما البطل فهو الممثل النجم الموريتاني مامادو آثي عمره 34 عاما والمولود في موريتانيا والحاصل على الجنسية الأمريكية .

ومن ناحية أخرى طرحت  منصة نتفلكس  الموسم الثالث من مسلسل after life يوم 14 يناير.

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Don't Look Up يتصدر نسب المشاهدة ويزيح Emily in Paris من الصدارة

وتدور أحداث مسلسل after life عن رصد لحياة بطل العمل  توني بعد وفاة زوجة بشكل غير متوقع، يتحول سريعًا من شخص متزن وهادئ إلى شخص ذو سلوكيات متهورة، لتخرج حياته عن مسارها المعتاد، وينظر للحياة نظرة مختلفة.


مسلسل after life عرض الجزء الاول منه عام 2019 وهو مسلسل قصير الحلقات ، ثم عرض في العام الثاني الموسم الثاني.


مسلسل after life  من بطولة وإخراج ريكي جيرفيه وهو ممثل إنجليزي،مواليد لندن

أرشيف 81 Emily in Paris منصة نتفلكس Don t Look Up after life

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