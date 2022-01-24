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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد جاد يوجه تحية شكر لشهداء الشرطة البواسل.. فيديو

الاعلامى محمد جاد
الاعلامى محمد جاد

قدم الإعلامى محمد جاد، تحية وتقدير رجال الشرطة المصرية، أبطال الوطن وحراسه، قائلا:"رجال الشركة المصرية هم العين التى باتت تحرس الوطن فى سبيل الله".

ووجه "جاد"، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن  الشكر والتقدير لشهداء الشرطة البواسل، مؤكداً أن الرئيس السيسى أمس وجه لهم تحية مملؤة من آيات التقدير والاعتزاز لأرواحهم تلك الشموع المضيئة التى اختارت الخلود فى السماء عن البقاء فى الأرض.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مع حلول يوم الخامس والعشرين من كل عام، تهُب علينا  نسمات العزة والكرامة الوطنية، ونستعيد معاً ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصرى.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ 70، أنها ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطنى.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه في ذلك اليوم من عام 1952، كان هناك طليعة من الشرفاء على موعد مع المجد، الذى قام بتخليد بطولتهم فى الذاكرة الوطنية تتحاكى و تتفاخر  بها الأجيال المصرية.

وتابع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قد أثبتت الشرطة المصرية فى ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان مرهون بمدى الإيمان والعقيدة الراسخة داخل نفوسهم.

أبطال الوطن رجال الشركة المصرية محمد جاد الصحفي أحمد حمدى الرئيس السيسي الشموع المضيئة شهداء الشرطة

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