خبير اقتصادي : الطلب الزائد على منتج معين يزيد سعره | فيديو

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادى، إن الأجور بدأت فى الارتفاع منذ عام 2019، بعد دراسة الأمور بشكل جيد، فمصر بها حوالى 6 ملايين عامل واغلبهم سيقومون بإنفاق الأجر الزائد لتوفير احتياجاتها.

وأضاف " نجم"، خلال حواره برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه فى حالة طلب كمية أكبر من المعتاد عليها فى نفس الوقت غير متوفرة بهذا القدر.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه قبل زيادة الأجور لم نكن نمتلك القدرة الكافية لرفع المحصول وزيادة الكميات، لافتة إلى أن الطلب الزائد على منتج معين يؤدي إلى زيادة سعره.

وتابع الخبير الاقتصادى، أنه فى حالة أن الكمية ثابتة والطلب زائد، يحدث التضخم المفرط، إلى جانب السوق السوداء، لذلك بالتوقيت فى رفع الأجور تم بعد دراسة جيدة لكل عواقبها.

