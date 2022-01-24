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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة روسيا.. الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم 1.2 مليار يورو مساعدات طارئة لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاي، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو.

وأشارت أورسولا  فون دير لاي، إلى أن هذه الخطوة تهدف للتخفيف من آثار الصراع مع روسيا التي حشدت نحو 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية.

وصرحت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل بأن "المفوضية تقترح حزمة مساعدات مالية كلية طارئة جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو"، مضيفة أن الحزمة ستتكون من قروض ومنح طارئة.

على خطى أمريكا.. بريطانيا تسحب موظفيها من سفارتها في أوكرانيا.. وكييف ترد

واشنطن تهدد بإجراءات مشددة للرقابة على التصدير ضد صناعات روسية في حال غزوها أوكرانيا

وأضافت أن "هذه الحزمة ستساعد أوكرانيا الآن على التعامل مع التصعيد السريع وتلبي احتياجات التمويل بسبب الصراع".

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن هذ المقترح يعتمد على المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، ومشرعي الاتحاد الأوروبي للموافقة على الدعم الطارئ في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم،  أكد الاتحاد الأوروبي، أنه لا حاجة للتهويل في أزمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه لن يسحب عائلات الدبلوماسيين.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين: "بعد أن أعلنت واشنطن عن مثل هذه الخطوة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لسحب عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن هجوما عسكريا من جانب روسيا قد يكون في أي وقت.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأحد، أنها أمرت أفراد عائلات الدبلوماسيين بمغادرة أوكرانيا، في واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن المسؤولين الأمريكيين يستعدون لتحرك روسي عدواني في المنطقة.

كما بدأت بريطانيا، اليوم الاثنين، بسحب موظفيها وأسرهم  من سفارتها في أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي لكييف.

وقالت السفارة البريطانية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنه تم سحب بعض الموظفين من كييف ردا على "تهديد متزايد من روسيا".

وردا على ذلك، أصدرت الخارجية الأوكرانية بيانا، اليوم الاثنين، أكدت فيه أن القرار الأميركي بسحب عائلات الدبلوماسيين من كييف سابق لأوانه.
 

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