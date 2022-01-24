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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. مسؤول يتوقع تسجيل 10 آلاف إصابة كورونا يوميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع مسؤول أردني، اليوم الاثنين، تسجيل 10 آلاف إصابة يوميا بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وتوقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، تسجيل 70 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وحذر في مداخلة عبر تلفزيون المملكة، من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون". وقال: "وصلنا الأسبوع الماضي إلى 34 ألفا و900 إصابة في الأسبوع، ونتوقع أن يصل هذا الأسبوع عدد الإصابات إلى 50 ألف إصابة، والأسبوع المقبل إلى 70 ألف إصابة".

ودعا حجاوي، إلى زيادة أعداد الطلبة المتلقين للقاح، مع الالتزام بارتداء الكمامة داخل الغرف الصفية.

والأحد، أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري إصابته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة فحص أجراه إيجابية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الهواراي للوكالة إن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 11 وفاة.

وبموجب الإحصاءات الرسمية الأخيرة، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,141048، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13073 وفاة منذ بدء الجائحة.

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