تحدي للمجتمع الدولي وانتهاك لقواعد الإنسانية.. السعودية تدين الهجوم الحوثي على الإمارات

أدانت السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين، باتجاه الإمارات، والذي تم اعتراضهما من الدفاعات الجوية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تندد بالهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي.

وأكدت الوزارة، موقف المملكة الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية لهذه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على البلاد والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وشددت السعودية على أن إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على الهجمات المتكررة تعد تحديًا ضد المجتمع الدولي وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعية إلى الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وكانت الإمارات، أعلنت فجر اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الحزم بمنطقة الجوف في اليمن.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية في بيان اليوم الاثنين، إن طائرة F16 نجحت في تمام الساعة 0410 بتوقيت اليمن، في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف، فور إطلاقها صاروخين بالستيين على إمارة أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.