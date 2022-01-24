عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدي للمجتمع الدولي وانتهاك لقواعد الإنسانية.. السعودية تدين الهجوم الحوثي على الإمارات

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات

أدانت السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين، باتجاه الإمارات، والذي تم اعتراضهما من الدفاعات الجوية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تندد بالهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي.

الإمارات تسجل 2629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يؤكد وقوفه بجانب الإمارات ويدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين

وأكدت الوزارة، موقف المملكة الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية لهذه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على البلاد والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وشددت السعودية على أن إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على الهجمات المتكررة تعد تحديًا ضد المجتمع الدولي وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعية إلى الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وكانت الإمارات، أعلنت فجر اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الحزم بمنطقة الجوف في اليمن.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية في بيان اليوم الاثنين، إن طائرة F16 نجحت في تمام الساعة 0410 بتوقيت اليمن، في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف، فور إطلاقها صاروخين بالستيين على إمارة أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

السعودية الامارات ميليشيا الحوثى الحوثي ايران

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع ومشروعات الإسكان

وزير الخارجية اللبناني: سنرد على مقترحات الكويت قبل السبت‎‎

تشكيل منتخب مصر.. موقف أبو الفتوح والونش من المشاركة أمام كوت ديفوار

وزير الإنتاج الحربي: خط إنتاج الصلب المدرع إنجاز كبير لزيادة قدرات التصنيع المحلي

استغاثة مريض ضمور.. والده: بربطه في حبل مضطر ونفسي نلاقي علاج| شاهد

وزير الإنتاج الحربي: الصلب المدرع منتج أمن قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

ضبط طالب ابتز طالبة بالصف الثالث الإعدادي في المنوفية

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

الخميس.. إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

داعية إسلامي يفسر كيف يعرف الدجّالون أسرار الأشخاص | فيديوجراف

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ