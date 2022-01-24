بـ 3 لغات.. إضاءة برج القاهرة احتفالا بأولمبياد بكين الشتوية

يحتفل برج القاهرة، اليوم بانطلاق احتفاليات أولمبياد بكين الشتوية، والمقرر بدء فعالياتها في الرابع من فبراير المقبل.

الفعالية التي يشهدها برج القاهرة اليوم، تنظمها السفارة الصينية في القاهرة بحضور السفير الصيني لياو ليتشانج، وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية شريف العريان، ومدير العلاقات العامة باللجنة الإدارية لبرج القاهرة.

ويقدم برج القاهرة، عرضًا ضوئيًا مستوحى من الألعاب الأولمبية الشتوية، ويحضر السفير الصيني بالقاهرة مراسم الإضاءة بعروض تتضمن 3 لغات هي العربية والصينية والإنجليزية.

وأنار برج القاهرة أضوائه احتفالا بالفعالية على مدى عشرة أيام بمناسبة العد التنازلي لانطلاق فعاليات الأولمبياد الشتوية "بكين 2022، ويعقد مؤتمر صحفي بحضور السفير الصيني عقب العرض.

ووفقا لـ “السفارة الصينية في القاهرة” فإن عروض برج القاهرة الضوئية تظهر على طول البرج وتتضمن ثلاث عبارات، هي "بكين 2022"، و"أراك في بكين بعد 10 أيام"، فضلًا عن شعار أولمبياد بكين الشتوية، مضيفًا أن برج القاهرة الملون وصفحة النيل المتدفق في المساء سيشكلان لوحة طبيعية جميلة.

وكشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية 2020 عن دخول 2586 شخصا على علاقة بالدورة، إلى الصين خلال الفترة بين 4 و22 يناير، من بينهم 171 رياضيا وموظفا بالفرق المشاركة، إلى جانب 2415 شخصا معنيا آخر.

وعن تنظيم الفعالية في ظل استمرار أزمة وباء كورونا، يقول نائب المدير العام لمكتب الوقاية من جائحة كورونا والسيطرة عليها، هوانج تشون "من خلال إدارة الحلقة المغلقة وإجراءات الحماية الشخصية، وخاصة إجراء اختبارات كوفيد-19 بشكل يومي، نستطيع رصد الحالات الإيجابية مبكرا ووقف انتقال العدوى ومعالجة الوضع في الوقت المناسب" .

من جانبها، قررت حكومة بكين، إعلان رفع درجة الطوارئ إلى القصوى منذ أواخر شهر يناير الجاري وعلى مدى أسبوعين قبل انطلاق فعاليات أولمبياد بكين الشتوي المقررة العام الجاري.