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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عرض إنجازات تطوير التعليم.. طارق شوقي: هدفنا اقتصاد مبني على المعرفة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يكشف انجازات تطوير التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بـ اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق اليوم 24 يناير .

وأكد الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم خلال هذا الفيديو أن العالم يحتفل اليوم بأهمية التعليم في تحقيق السلام والتنمية .

وتضمن الفيديو:

  • مصر قفزت من المركز 72 إلى 53 في مؤشر المعرفة العالمي 2021
  • جاءت مصر في المرتبة الاولى بين لدول الافريقية من حيث جودة التعليم
  • تهدف مصر إلى اقتصاد مبني على المعرفة ورؤية 2030
  • انشاء 168 مشروع بتكلفة استثمارية بلغت 35.4 مليار نيع في الصعيد
  • إنشاء وتطوير 34 ألف فصل وانشاء 2300 مدرسة جديدة منها 219 مدرسة تعليم فني مجهزة بأحدث وسائل التعليم الحديثة
  • افتتاح عددا من المدارس الجديدة ذات الافكار التعليمية الحديثة المتطورة كالمدرسة المصرية اليابانية في اسيوط والمنيا

وأشار الفيديو إلى أنه على مستوى التعليم العالي تم : 

  • افتتاح 2 جامعة حكومية وهما جامعتي الوادي الجديد والأقصر بتكلفة 1.5 مليار جنيه

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد استثمرت تجهيزات نظام التعليم الجديد 2.0 وخطة تطوير التعليم، في انتهاز فرصة "جائحة كورونا" للإسراع بإجراءات دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، لإنقاذ طلاب المدارس من خطورة النزول للمدارس مع بدء جائحة كورونا في مصر .

منصات تعليمية إلكترونية

التعلم عن بعد

وفي هذا الإطار.. وفرت وزارة التربية والتعليم ، مصادر التعلم الرقمية المتعددة، ومنصات التعلم، والتى تواكب نمط التعلم لدى الطالب، والتي كان من أبرزها على الاطلاق (بنك المعرفة المصري – منصة البث المباشر – منصة ادمودو لربط الطلاب بمعلميهم إلكترونيا من خلال الفصول الافتراضية – منصة ذاكر – منصة حصص مصر -  منصة ادارة التعلم التي يمتحن عليها طلاب المرحلة الثانوية – قنوات مدرستنا التعليمية وغيرها ) ، مما ساهم أيضًا فى إتاحة تعليم للجميع وتحقيق جودة تعليمية والوصول لأن يصبح الطالب المصري  "طالباً رقمياً".

وحولت وزارة التربية والتعليم ، الكتب الدراسية إلى كتب الرقمية ، وبدأت في تشجيع الطلاب على أن يؤمنوا بأن الكتب المدرسية لا يجب أن تكون المصدر الوحيد للتعليم، بل يجب الاعتماد على العديد من المصادر التعليمية الرقمية حتى يصبح التعلم متحررًا من الزمان والمكان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه بالتزامن مع جائحة كورونا وإدخال التكنولوجيا في التعليم ، قررت وزارة التربية والتعليم، تحويل المعلم من مقدم للمعلومات إلى موجه لمصادر التعلم الرقمية المتعددة وميسر للعملية التعليمية، وهو ما أدى إلى مساعدة كل طالب للوصول لتعلم جيد.

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تطوير المناهج وتدريب المعلمين 

نظام التعليم الجديد

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج أيضاً الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية فى توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج فى جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية، مضيفًا فى هذا الصدد أنه يمكن القول بأن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطني وإنما بها مركز إقليمى لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، تم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لأول مرة في 2021 

التصحيح الالكتروني

أكد الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، أن إجمالي عدد أوراق امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تم تصحيحها إلكترونيا وصل لـ 6 ملايين ورقة امتحان في جميع المواد والشعب.

وقال إن أصول هذه الأوراق تم الاحتفاظ بها في الكنترولات ، إلى جانب النسخ الالكترونية.

كما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في :

  • توفير 600 ألف جهاز تابلت لطلاب اولى ثانوي الحاليين
  • تجهيز البنية التكنولوجية لعدد 2487 مدرسة ثانوي جديدة
  • الانتهاء من توصيل خط ربط لعدد 2391 مدرسة ثانوي وتركيب 1841 كاميرات مراقبة في لجان الامتحانات
  • تدريب 13350 متدرب على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية
  • اعداد 22 برنامج تدريبي في مجال توظيف التكنولوجيا
  • تم عقد امتحانات إلكترونية لـ 1.64 مليون طالب
  • تم عمل تقييم إلكتروني لـ 19 مليون بحث للطلاب
  • تم عمل تصحيح إلكتروني لـ 10.4 مليون امتحان إلكتروني
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم تطوير التعليم اليوم الدولي للتعليم

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