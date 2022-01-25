الأربعاء والخميس .. حفلين لفرقة أوبرا القاهرة على المسرح الكبير

تستضيف فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى التينور الايطالي مايتشو جوميز فى حفلين متتاليين يقاما بمصاحبة كورال اوبرا القاهرة واوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر ومن إخراج حازم رشدى وذلك في الثامنة مساء الاربعاء والخميس 27 ، 28 يناير على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مقتطفات غنائية وثنائيات من اشهر الاوبرات الكلاسيكية العالمية منها كاڤاليرا روستكانا ، التروفاتورى ، توراندوت ، كارمن ، دون كارلو ، أكسير الحب ، الناى السحرى ، لابوهيم ، توسكا وعايدة يؤديها نجوم الفرقة بملابس الشخصيات وهم ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة ، مصطفي محمد، وليد كريم، عبد الوهاب السيد، عماد عادل، جيهان فايد، جولي فيظي، امينة خيرت، عزت غانم وليلي ابراهيم .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.