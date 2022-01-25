إعدام بائع قتل عامل وأحدث عاهة بآخر في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالإعدام شنقا لبائع بتهمة قتل عامل وأحدث عاهة بآخر في البساتين.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالة المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رائيه الشرعي في إعدامه

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلى وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشف قرار الإحالة قيام المتهم «إسلام.م»، 21 سنة، بائع، وشقيقه «باسم»، 19 سنة، عامل، سبق الحكم عليه الحكم بالإعدام شنقا بقتل صلاح محمد عمدًا بأن توجها نحوه حاملًا كلًا منهما سلاح أبيض «سنجة» مسددًا الأول منهما ضربة أصابت يده اليمنى فبترها وحاول المجني عليه الفرار فباغته الأول بضربة ثانية أصابت ساقه فأسقطه أرضا ثم انهال عليه المتهما ضربًا بالأسلحة السالف بيانها برأسه وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها بأنهما في ذات المكان والزمان شرعا في قتل أحمد سيد عمدًا بأن ضربه الأول بالسلاح سالف البيان قاصدًا رأسه فأصابت يده فأحدث به إصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر بـ55% قاصدًا إزهاق روحه حال قيان الثاني بالشد من أزره مشهرًا سلاحه الأبيض في وجه المارة لمنعهم من التدخل والإمساك بهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاداة المجنى عليه للضربة بيده.

وأضافت تحريات رئيس مباحث قسم البساتين صحة الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المتهمين وأحد العمال قام على أثرها المتهمان بإحضار أسلحة بيضاء «سنجة» وتوجها إلى مسكنه وحال ذلك حاول المجنى عليه الأول فض الشجار بينهما إلا أنهما قاما بضربه بتلك الأسلحة فقتلاه وحال محاولة العامل إنقاذه ضربه المتهم الأول بالسلاح الأبيض وأحدث إصابته.