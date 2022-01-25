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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة وفد من القاهرة وممثلي دول أوروبية..

اللجنة المصرية لإعمار غزة تعقد ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع

اللجنة المصرية لإعمار
اللجنة المصرية لإعمار غزة

عقدت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل دولية حول إعمار القطاع، وذلك بحضور وفد من القاهرة وبمشاركة وفود أوروبية رسمية تمثل عددًا من دول الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت ورشة العمل التي عقدت في فندق المشتل بغزة، بحضور الوفود الأوروبية واقع إعمار قطاع غزة من مختلف النواحي ، كذلك تفاصيل مشاريع الإعمار التي تنفذها جمهورية مصر العربية في غزة ، ومراحل تنفيذها.

ومن المقرر توقيع عقود المرحلة الثانية من مشاريع إعمار غزة التي تنفذها مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتهدف الورشة إلى إطلاع الوفود الدولية على مشاريع الإعمار المصرية المنفذة في قطاع غزة، وكذلك حث المجتمع الدولي والمانحين على المشاركة في عملية إعمار القطاع بهدف تحسين الواقع الحياتي والمعيشي في غزة.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد وجه في الثاني عشر من يناير الجاري بضرورة الإسراع في الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة فى محاولة لرفع الاعباء عن كاهل المواطن الفلسطينى .

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غزة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة مصر إعمار غزة السيسي

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