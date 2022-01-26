العرابي عن زيارة رئيس الجزائر لـ مصر: قفزة في علاقات البلدين

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على القمة المصرية الجزائرية ولقاء الرئيس السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي زار القاهرة لمدة يومين.



وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، أن هناك قفزة في العلاقات المصرية الجزائرية .



وتابع محمد العرابي :" استقبال الرئيس السيسي لـ نظيره الجزائري في المطار شهد تقاربا شديدا، ودار حديث مطول بين الرئيسين السيسي و تبون".

واكمل محمد العرابي: “ كان هناك حرص على إنجاح زيارة رئيس الجزائر إلى مصر ، والبيان المصري الجزائري أكد على تواجد توافق كبير في الآراء بين مصر والجزائر تجاه الكثير من القضايا ”.



ولفت محمد العرابي إلى أن :" زيارة رئيس الجزائر تأتي في توقيت مهم للغاية، فالجزائر دولة عربية ذات محاور استراتيجية تتلاقي فيها مع مصر ".