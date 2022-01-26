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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الرئيس السيسي وزويل وهيكل.. ألبوم نادر من 50 صورة للراحل ياسر رزق

الراحل ياسر رزق
الراحل ياسر رزق

توفي صباح اليوم  الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة الأخبار، ورئيس تحريرها السابق، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق، وذلك إثر أزمة قلبية.

وكان الراحل ياسر رزق يعاني من مشاكل في القلب وسبق أن أجرى جراحة قلب مفتوح في فرنسا، في وقت سابق، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الكاتب الصحفي ياسر رزق.

أبرز الصحفيين في مصر

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

ويستعرض صدى البلد 50 صورة نادرة للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق:

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