طارق نصير ناعيا ياسر رزق: صاحب قلم حر عبر بكتاباته عن مواقفه الوطنية

نعي النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذي وافته المنية اليوم أثر ازمة قلبية مفاجئة.

قال اللواء طارق نصير في بيان لة اليوم ان الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق يعد أحد رموز الصحافة المصرية الذين قدموا صحافه مهنية متميزة أسهمت بقوة في تشكيل وعى المواطن وعالجت الكثير من المشكلات.

وأكد ان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق كان يمتلك قلما صحفيا حرا حيث عبرت كتاباته عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن.

ودعا وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وجميع زملاءه في العمل الإعلامي والصحفي الصبر والسلوان.