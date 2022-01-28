أبو هشيمة وكريستيانو رونالدو يخطفان الأنظار عبر إنستجرام من الجيم

نشر النائب أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد أبو هشيمة في الصورة بصحبة اللاعب كريستيانو رونالدو من الجيم مما أثار إعجاب الجمهور.

وعرضت فضائية "العربية" تقريرا عن احتفال اللاعب كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقة جورجينا.

واحتفل رونالدو بعيد ميلاد جورجينا من خلال عرض صورها على برج خلفية، مع استعراض فيديوهات قصيرة لها.

شاركت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد، صورا من احتفالها بعيد ميلادها من دبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعبرت عن حبها وامتنانها برسالة، وكتبت: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير، لا يمكنني العثور على الكلمات، شكرًا لك ، شكرًا لك وشكرًا كريستيانو ، لا يمكنك أن تجعلني أسعد كل يوم، شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد وجعلنا أشعر وكأنك في المنزل، شكرًا لكم جميعًا الذين عملوا لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا، وشكراً لكم جميعًا الموجودين دائمًا هناك ونفرح بسعادتي وسعادة عائلتي، أنت محبوب من كل قلبي”.